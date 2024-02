Dois às 10 - Angie Costa e Miguel Coimbra vão ser pais pela segunda vez!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», vemos imagens do momento em que Angie Costa e Miguel Coimbra anunciaram que iriam ter uma menina. A nossa convidada, que está grávida pela segunda vez, fala-nos de um nome para o qual o casal está inclinado. A atriz, de 23 anos, explica-nos se isto era algo que tinha planeado para a sua vida ou não e como reage ao facto da sua carreira estar suspensa. Revemos imagens da desistência de Miguel Vicente da casa do Big Brother - Desafio Final. Os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira reagem a esse momento, em que o ex-concorrente deixou a casa, em lágrimas. Miguel desiste do jogo na noite em que completa 30 anos. Recebemos Solange Dias, Micaela Pião e Maria Antonieta Pereira para uma tertúlia de avós. Os pais educam e os avós estragam? As nossas convidadas falam do seu contributo para a educação dos netos. A primeira questão tem a ver com o uso de telemóveis e ecrãs em idades muito jovens. Ouvimos o testemunho de Rita Matos, que tem uma doença rara. Embora os primeiros sintomas tenham surgido quando ela tinha apenas 3 anos, só 20 anos depois é que que lhe deram o diagnóstico: Acromegalia. Ouvimos o testemunho de Micael Coixão e Rita Dias, os pais de Bryan. Com um ano e meio, a vida do pequeno Bryan mudou numa fração de segundo quando caiu acidentalmente do terceiro andar do prédio onde vivia. Hoje, Bryan tem quatro anos e os pais vieram partilhar connosco a luta deste pequeno guerreiro. Micael e Rita, pais de Bryan, contam o acidente que aconteceu com o filho. As sequelas são para a vida, o menino tem epilepsia, não anda e não fala. Os pais partilham o desespero que viveram durante meses, mas confessam que acreditam na recuperação do filho.