Dois às 10 - Anjos celebram 25 anos de carreira

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Nelson e Sérgio Rosado, os irmãos tinham 12 e 8 anos quando deram o primeiro concerto no Algarve. Com uma carreira de 25 anos cheia de êxitos os irmãos Rosado falam da fama e do reconhecimento do público. Mia Relógio tem 43 anos, é casada com o locutor de rádio Diogo Beja, juntos têm a Emília de quase 2 anos. Já há algum tempo que a influenciadora digital tinha sintomas que demonstravam que algo não estava bem, e chegou o diagnóstico de depressão e anorexia nervosa. Mia conta que começou a emagrecer muito de repente e a sentir-se mal psicologicamente, ainda no ano passado. As redes sociais dela foram invadidas por comentários negativos e insultos gratuitos e Mia decidiu procurar ajuda. Fernando e a família iam à missa dos escuteiros quando o filho se apercebeu que se tinha esquecido do lenço. Fernando voltou a casa. Enquanto isso a mulher e a filha de 10 anos foram atingidas por um autocarro. A pequena Beatriz tinha 10 anos quando foi atropelada e ficou com as pernas presas debaixo da roda do autocarro sempre consciente.c