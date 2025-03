Dois às 10 - Anjos falam sobre o processo contra Joana Marques

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Sérgio e Nelson Rosado, conhecidos como Anjos, estiveram presentes no programa para discutir a polémica com Joana Marques. Os irmãos Rosado explicaram que sempre respeitaram a justiça e que, neste caso, foram afetados por julgamentos na praça pública, sem que todas as partes fossem ouvidas. Sérgio e Nelson Rosado, os Anjos, abordaram os prejuízos que sofreram após a publicação de um vídeo polémico de Joana Marques. Os cantores revelaram ter tentado contactar a humorista sem sucesso, destacando os danos patrimoniais e o cancelamento de concertos internacionais que afetaram as comunidades portuguesas.

, Leonardo surpreendeu ao revelar a história por trás de uma das suas tatuagens mais inusitadas: uma tatuagem no rabo. Segundo o ex-concorrente, tudo aconteceu durante uma festa com amigos, onde, entre bebidas e brincadeiras, surgiu o desafio de tatuar algo de forma impulsiva. «Estávamos a ver umas flash de tatoos, com aquelas tatoos rápidas. Depois disseram, ah, não tens coragem de tatuar?». A conversa também abordou a sua expulsão do programa, que apanhou muitos de surpresa. Leonardo refletiu sobre a sua participação, admitindo que a emoção, por vezes, falou mais alto que a razão. «Em vez de ser racional, fui emotivo», confessou, referindo-se à sua decisão de ajudar Dinis. A espontaneidade e o bom humor de Leonardo foram evidentes ao longo da entrevista.

