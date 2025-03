Dois às 10 - Anjos vs Joana Marques - Cinha Jardim revela o que sabe

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», o segmento «Conversas de Café» aqueceu com a discussão sobre o processo judicial que envolve Anjos e Joana Marques. O caso teve origem numa piada feita por Joana Marques sobre a interpretação do hino nacional pelos Anjos, levando a um pedido de indemnização milionário.

Segundo o que foi dito, os Anjos sentiram-se «melindrados enquanto artistas» e alegam que a piada causou prejuízos significativos à sua imagem. A questão central permanece: até onde vai o direito à sátira e qual o limite para a responsabilização por danos causados por uma piada? O desfecho deste caso promete ser acompanhado de perto pelos media e pelo público.

a disputa pela herança de Pinto da Costa ganha contornos de mistério com o desaparecimento de obras de arte e relógios. O filho exige 3 milhões à viúva, questionando o paradeiro do dinheiro das contas do pai, numa batalha que expõe tensões familiares e segredos ocultos. A discussão centra-se nos direitos da viúva à herança, mas o foco rapidamente se desloca para o sumiço dos bens valiosos. «Ele tem um museu de arte e relógios e não sei o quê», comentam no programa, antes de revelarem que «os relógios desapareceram». A situação é ainda mais complicada pelas alegações de que as contas bancárias de Pinto da Costa foram esvaziadas, alimentando a especulação e o conflito entre os herdeiros. A polémica promete novos desenvolvimentos e revelações chocantes sobre o destino do património do ex-presidente do FC Porto.

a discussão sobre a vida dos jovens na internet ganha destaque com o alerta da PSP sobre os duplos sentidos dos emojis. Carlos Bastos Leitão, Superintendente-Chefe da PSP, aborda o pânico dos pais face a estas novas linguagens. A PSP avançou com este alerta após inúmeros pedidos de esclarecimentos, revelando que emojis podem ser «convite sexual ou proposta para o consumo de drogas». Suzana Garcia sublinha a importância de os pais estarem atentos à linguagem dos filhos, mencionando que «se colocaram um donut e uma banana, é um convite a relações sexuais». A crescente tendência de montar imagens falsas e divulgá-las também é um ponto de preocupação, causando «vexame, humilhação e comportamentos de automutilação» em jovens. Está «na moda» criar imagens falsas e divulgá-las em grupos, alertando para o impacto devastador que isso pode ter nas vítimas. A necessidade de controlo parental e monitorização do telemóvel dos filhos é enfatizada como medida de proteção. Os nossos comentadores analisam o caso.

Saiba mais em TVI Player