Hoje às 09:55

António Bravo, recentemente eliminado do «Big Brother», esteve no «Dois Às 10» para partilhar a sua experiência no reality show. Ao ver algumas imagens, o ex-concorrente não conteve as lágrimas. Pedro Nuno Santos também marcou presença no programa. O secretário-geral do PS, falou das suas memórias de infância e do percurso na política.