Dois às 10 - António Capelo fala da sua personagem na nova novela «Cacau»!

Hoje às 09:55

Recebemos o ator António Capelo, que dá vida à personagem "Justino" na nova novela «Cacau». O nosso convidado fala deste novo desafio e da contracena com Alexandra Lencastre. Vemos imagens do início de carreira de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, que contam com mais de 20 anos a trabalhar em televisão. No segmento da cozinha, aprendemos a fazer um prato delicioso para estes dias de inverno: filetes de pescada com arroz de berbigão. Ouvimos o testemunho de Tânia sobre a filha Sofia, que sofre de paralisia cerebral. A menina não anda, nem fala, e comunica através de um tablet. No final do programa, Manuel Luís Goucha surpreende os apresentadores com um telefonema em direto.