Dois às 10 - António Costa fala da relação com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», António Costa conta que ganhou pequenos luxos ao deixar o cargo de Primeiro Ministro: «... ter o telemóvel desligado à noite, não ter que pôr o despertador». O antigo Primeiro Ministro, revelou o motivo que o levou a demitir-se do cargo, no dia 7 de novembro de 2023. António Costa afirma que não convive mal com a crítica e conta que não lê nem valoriza comentários nas redes sociais. Recebemos a psicóloga Melanie Tavares, e o inspetor da Polícia Judiciária Paulo Santos, para comentarem as acusações de violência doméstica a José Castelo Branco.

Na «Atualidade», recebemos a psicóloga Melanie Tavares, e o inspetor da Polícia Judiciária Paulo Santos, para comentarem caso de um jovem, de 17 anos, português que era mandante de crimes violentos, no Brasil. Os comentadores analisam caso de menor, com 15 anos, fica com feridas na garganta após violação do namorado, de 33 anos.