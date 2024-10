Dois às 10 - António deixa Cristina Ferreira sem palavras

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Marta cuidadora dos irmãos Mónica e António que têm paralisia cerebral. Desde que a mãe morreu, há 4 anos, que deixou o trabalho para se dedicar a cuidar dos irmãos. Marta conta que o António entrou na instituição onde trabalhava e foi para casa dela porque a mãe era família de acolhimento. Acabou por ser parte da família e hoje é um irmão como a Mónica é. Os dois fazem parte da vida de Marta e não se imagina sem eles. O amanhã preocupa Marta, mas acredita que Deus tem um propósito e se cuidou até aqui vai cuidar. recebemos Rita Guerra para celebrar o dia do seu aniversários, a cantora conta que faz 57 anos e recebe muitos elogios de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Rita Guerra revela que apanhou um grande susto quando lhe apareceu um caroço no peito. Dina preparou uma sobremesa especial para comemorar o aniversário de Rita Guerra. A convidada reproduziu a sua receita de brownie de chocolate, conhecida por ser a melhor de sempre. O repórter Bruno Caetano faz o ponto da situação de uma noite marcada por distúrbios no bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, onde morava o homem que foi morto a tiro pela PSP na Cova da Moura.