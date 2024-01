Dois às 10 – António foi obrigado assumir a paternidade de um filho que não é seu

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã a comentar a gala de estreia do «Big Brother – Desafio Final», onde vários concorrentes de edições anteriores jogam agora uns contra os outros para chegar à final. Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco falam do triângulo amorosos que já se começam a sentir na casa, logo no primeiro dia. Joana Barrios regressa com uma das receitas favoritas de Cristina Ferreira. Na segunda parte, conhecemos a história de António Pinto que, há 35 anos, foi obrigado assumir a paternidade de um filho que não é seu e vários anos que luta na justiça por um teste de ADN. Conhecemos ainda Alexandra Ramos que conta o percurso difícil que tem tido com a filha Letícia, que vive com uma doença genética não identificada e com epilepsia. Na terceira parte, abordamos os mais recentes crimes na crónica «Atualidade».