Dois às 10 - António José Seguro é candidato à Presidência da República

No «Dois às 10», começámos com a habitual análise ao mundo dos famosos, com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim a comentarem as notícias e polémicas do momento.
Recebemos António José Seguro, candidato à Presidência da República, que explicou as motivações, prioridades e a visão que tem para o país.
O programa deu ainda destaque ao caso trágico de Renato, morto à facada em Faro em 2024, junto a uma creche.
Em exclusivo, a mãe e o irmão recordaram o jovem, descreveram o dia do crime e partilharam o impacto devastador que a perda teve na família.
Hoje às 09:50
