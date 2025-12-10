Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Dois às 10 - António José Seguro é candidato à Presidência da República

Hoje às 09:50
Dois às 10 - António José Seguro é candidato à Presidência da República - TVI

No «Dois às 10», começámos com a habitual análise ao mundo dos famosos, com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim a comentarem as notícias e polémicas do momento.
Recebemos António José Seguro, candidato à Presidência da República, que explicou as motivações, prioridades e a visão que tem para o país.
O programa deu ainda destaque ao caso trágico de Renato, morto à facada em Faro em 2024, junto a uma creche.
Em exclusivo, a mãe e o irmão recordaram o jovem, descreveram o dia do crime e partilharam o impacto devastador que a perda teve na família.
 

