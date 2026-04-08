Dois às 10 - António Raminhos fala abertamente da doença que lhe foi diagnosticada

No “Dois às 10” desta manhã, António Raminhos marcou presença para um pequeno-almoço onde também falou do transtorno obsessivo-compulsivo.
Conhecemos a história de Joana, que abriu uma agência funerária diferente após a morte da avó.
O programa abordou o tema do sexo depois da menopausa, com informação e esclarecimento.Houve ainda espaço para falar de saúde íntima feminina.
A manhã foi animada com a atuação de Sónia Costa. E ouvimos histórias marcantes, como a de Marisa, que nasceu cega e foi rejeitada pelos pais, e Filipa, sobrevivente de um acidente trágico.