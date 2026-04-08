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Dois às 10 - António Raminhos fala abertamente da doença que lhe foi diagnosticada

Hoje às 09:50
Dois às 10 - António Raminhos fala abertamente da doença que lhe foi diagnosticada - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, António Raminhos marcou presença para um pequeno-almoço onde também falou do transtorno obsessivo-compulsivo.

Conhecemos a história de Joana, que abriu uma agência funerária diferente após a morte da avó.

O programa abordou o tema do sexo depois da menopausa, com informação e esclarecimento.Houve ainda espaço para falar de saúde íntima feminina.

A manhã foi animada com a atuação de Sónia Costa. E ouvimos histórias marcantes, como a de Marisa, que nasceu cega e foi rejeitada pelos pais, e Filipa, sobrevivente de um acidente trágico.

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