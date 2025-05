Dois às 10 - António só agora, quase 20 anos depois, descobriu o que aconteceu à mãe desaparecida

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos viajam pelos quatro cantos de Portugal: Óbidos, Ançã, Aveiro e Aldeia da Pena são os destinos escolhidos, mas com direito a paragem pelo Porto também, numa emissão recheada de histórias emocionantes e momentos de humor. Entre os convidados, Rúben Jesus e Andreia e Augusta Martins falam sobre o restaurante familiar «Onde O Morto Matou O Vivo», explicando a curiosa lenda por trás do nome. Cristina mostra-se impressionada com um casal que trocou Lisboa pela remota Aldeia da Pena, agora com apenas 13 habitantes.

O programa destaca ainda testemunhos intensos como o de Susana Simões, que relata o nascimento dramático da filha Beatriz, marcado por complicações que culminaram com um diagnóstico devastador. A menina enfrenta hoje epilepsia de toque, surgida após a COVID, exigindo vigilância constante. A história de Susana é um retrato de amor incondicional e resiliência materna.

António, por sua vez, partilha o sofrimento causado pelo desaparecimento da mãe em 2003, apenas confirmada como morta quase 20 anos depois. A revelação tardia de que a mãe fora atropelada e enterrada numa vala comum abalou toda a família. Agora, António luta por justiça e pela dignidade da memória da mãe, num processo doloroso marcado pela lentidão judicial e pela ausência de respostas.

E ainda Suzana Garcia, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta terça-feira, 20 de maio.