Dois às 10 - Ao lado da namorada, Manuel Rodrigues dá a primeira entrevista após o «Big Brother»

Hoje às 09:50

No programa «Dois às 10» desta manhã, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abriram a emissão com uma homenagem emotiva a Diogo Jota, refletindo sobre a tragédia e deixando palavras de apoio à família.

Manuel Rodrigues deu a sua primeira entrevista após o «Big Brother 2025», acompanhado pela namorada Sofia, onde falou dos momentos marcantes no reality e respondeu a polémicas.

Gabriel Ferreira, jovem mágico e criador de conteúdos de finanças, deu dicas simples para poupar, como apontar todos os gastos num papel. A emissão contou ainda com música ao vivo de Diogo Zambujo e Tainá, e uma visita à cozinha com Sofia Pontifex e as suas bolachas artesanais.