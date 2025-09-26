Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dois às 10 - Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores - TVI

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebeu várias histórias de vida emocionantes e inspiradoras. Ana Balsemão e Tomás Castro partilharam o seu casamento, adiado pelo nascimento dos filhos, mas celebrado agora com muita emoção. Já Diana e Micael Sequeira contaram a sua história de amor de adolescente, que resistiu ao tempo e hoje os une em família e no negócio de camiões. Daniela e Bruno Fortunato, que se conheceram nas redes sociais, revelaram como o casamento de sonho se transformou num pesadelo, mas reforçaram que o amor vence sempre. O programa contou ainda com a análise de Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz às últimas novidades do «Secret Story 9». Um dos momentos mais marcantes foi a presença de Íris, de 15 anos, que luta contra seis tumores e deixou uma mensagem de esperança e coragem, mostrando que acredita vencer a doença mais uma vez. Foi uma emissão marcada por lágrimas, sorrisos e lições de vida que tocaram todos os que assistiram.

