Dois às 10 - Aos 24 anos, Diamantino perdeu as duas pernas num acidente

Hoje às 09:50

A manhã no “Dois às 10” foi repleta de emoção, histórias inspiradoras e boa disposição. Cristina Ferreira e os comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins analisaram as notícias e rumores do mundo dos famosos com o habitual humor. A cantora Ágata esteve em estúdio e revelou, em direto, que o filho mais novo vai ser pai pela primeira vez, mostrando-se radiante com a chegada da neta. O programa recebeu ainda Maria João Lopo de Carvalho, que partilhou o percurso de vida e a coragem de seguir a sua paixão pela escrita. Já Diamantino, um jovem de 24 anos que perdeu as duas pernas num acidente de mota, deu uma lição de força e esperança ao relatar a sua recuperação e o renascimento após a tragédia.