Dois às 10 - Aos 27 anos, Andreia é diagnosticada com um linfoma. A convidada recorda os primeiros sintomas

No «Dois às 10», recordámos o momento da estreia em televisão de Cláudia Martins dos Minhotos Marotos, há 17 anos, no «Você na TV!» com Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira. A cantora tinha 17 anos quando canto pela primeira vez em televisão com uma atuação de desgarrada de improviso. Cristina Ferreira, uma das apresentadoras da nova edição do «Dança com as Estrelas», explica o porquê de Cláudio Ramos não participar como concorrente. O motivo? Razões de saúde. O apresentador explica tudo. Assisitmos à atuação do grupo Ala dos Namorados com um tema do seu novo álbum. Ouvimos o testemunho de Andreia, que aos 27 anos foi diagnosticada com um linfoma. Recebemos o casal Teresa e Hélder, que partiram para o processo de adoção, quando se aperceberam que não era possível terem filhos biológicos.