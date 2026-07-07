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Dois às 10 - Aos 6 anos, António Xavier é um fenómeno nacional

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Aos 6 anos, António Xavier é um fenómeno nacional - TVI

O Dois às 10 dedicou a manhã aos talentos portugueses, dando palco a histórias inspiradoras e surpreendentes. António Xavier, de apenas seis anos, mostrou o sucesso que faz nas redes sociais, enquanto César recordou o percurso que o levou ao America’s Got Talent. Na cozinha, o Chef do Ano preparou uma receita especial para assinalar o Dia Mundial do Chocolate. Houve ainda espaço para conhecer Lisete, um fenómeno da internet aos 77 anos, e Ginja, a cadela que sabe fazer contas e distinguir cores. O programa contou também com o testemunho de Helena, que nasceu sem antebraço e nunca desistiu dos seus sonhos, e com a emocionante história de Eduardo, que perdeu o filho num acidente de bicicleta.
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