Dois às 10 - Aos 71 anos, Eulália é uma ativista LGBTQ+ que se tornou viral

Hoje às 10:05

Começamos a manhã com uma receita de Joana Taful e Catarina Siqueira fala do seu novo projeto direcionado a adulto e crianças. Ainda na primeira parte do programa Joana Dias dá as previsões do horoscopo de julho e Eddie e isabel Remartinez estreia uma nova canção juntos. Na segunda parte, Júlio Magalhães fala do seu novo livro e Eulália Almeida conta-nos como reagiu ao descobrir que o filho era homossexual e ator pornográfico. Na terceira parte, recebemos os comentadores da rubrica criminal onde comentam os mais recentes crimes da «Atualidade».