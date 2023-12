Dois às 10 - Após anos de desespero, Sandra vê um sonho realizado

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as previsões, de 2024, que a taróloga Joana Dias traz para cada signo. Partilhamos também dicas de poupança financeira para o próximo ano e uma sugestão de sobremesa fácil e rápida para surpreender tudo e todos no Réveillon. Na segunda parte, conhecemos a história de Sandra Loureiro que luta há vários anos para conseguir uma redução mamária com intenção de recuperar a sua saúde. Paula Barros fala da sua luta contra um cancro incurável há cinco anos. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes que marcam a atualidade.