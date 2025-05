Dois às 10 - Após dupla expulsão, Érica e Micael fazem revelações sobre experiência no «Big Brother»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim para analisarem todos os momentos marcantes da mais recente gala do «Big Brother», com destaque para a surpreendente dupla expulsão e as novas dinâmicas dentro da casa.

Marco Costa e Carolina Pinto falam, de forma emotiva e descontraída, sobre a chegada da filha Emília e o impacto transformador que a paternidade teve nas suas vidas. Marco revela se quer ou não aumentar a família e Carolina partilha como perdeu 11kg em 2 meses, conseguindo assim superar inseguranças e voltar a confiar em si própria após um convite inesperado para uma campanha de biquínis.

O programa conta também com a presença das autoras de Peregrinos, que relatam os momentos de superação, fé e libertação vividos por quem chega a Fátima após longos percursos a pé. É um testemunho inspirador sobre resiliência e espiritualidade.

Já Érica e Micael, recém-expulsos, comentam os momentos mais intensos da casa, apontam os concorrentes mais polémicos e revelam quem gostariam de ver fora do jogo.

Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta segunda-feira, 12 de maio.