Dois às 10 - Após estar na guerra da Ucrânia, Filipe Caetano assume stress pós-traumático

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, conhecemos a história de Filipe Caetano, repórter da CNN Portugal, que esteve presente na guerra na Ucrânia. Recorda o dia em que sobreviveu a um atentado russo. Falamos da história de Inês Oliveira, que viu a vida mudar completamente quando decidiu sair do país. Conhecemos também Sónia Santos que está a lutar contra cancro no fígado, ossos e axila. Esta na segunda parte, acompanhamos também o caso de ajuda de João Espírito Santo. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes que marcam a atualidade.