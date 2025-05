Dois às 10 - Após expulsão, Adrielle Peixoto não deixa nada por dizer

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentarem os mais recentes acontecimentos na casa mais vigiada do país e fazerem o rescaldo da 9ª gala do Big Brother que ocorreu a noite passada. A expulsão de Adrielle Peixoto, a curva de vida de Érica, o novo líder da casa, a prestação de Luís e Nuno e a relação de Diogo e Carolina são alguns dos temas em análise.

A apresentadora conversa ainda com Cláudia e fica comovida com a sua história trágica. A convidada conheceu o marido Rogério quando tinha 15 anos, casaram e juntos tiveram quatro filhas. Em janeiro, Rogério perdeu a vida num acidente de trator deixando Cláudia viúva aos 39 anos com 4 filhas menores para criar. Cláudia alega que o hospital se recusou a prestar socorro ao seu marido que se encontrava em estado muito grave e exige responsabilização.

Adrielle Peixoto, a nona expulsa do Big Brother 2025, conversa com a apresentadora sobre a sua prestação no jogo, revelando se esperava ou não ser eliminada do reality show nesta fase. Desde as polémicas com as interpretações de português, os concorrentes que mais ou menos gosta, quem a deixou desconfiada, o momento que a deixou envergonhada e até uma surpresa da mãe, nada ficou de fora nesta conversa.