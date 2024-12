Dois às 10 - Após expulsão, João Ricardo não deixa nada por dizer

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem o 16º expulso do «Secret Story», João Ricardo, que não deixa nada por dizer. Cristina Ferreira confronta João Ricardo sobre atitudes de Diogo Alexandre que os concorrentes consideraram inconvenientes. O ex-concorrente revela ainda quem acredita que será o vencedor do reality show.

Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam tudo sobre a 15ª Gala do «Secret Story» que ficou marcada com a expulsão de João Ricardo e Maycon.

Tia Cátia partilha duas receitas muito práticas e rápidas para a sua mesa de passagem de ano: Gambas à bulhão pato e pão d'avó. recheado.

Joana Amaral Dias, psicóloga, Suzana Garcia, advogada e Paulo Santos, inspetor da judiciária, comentam os acontecimentos que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro.