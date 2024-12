Dois às 10 - Após expulsão, Rita comenta polémica com Ruben na gala

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Rita, a 13ª expulsa do «Secret Story», o jogo acabou mais cedo para esta concorrente que abandonou a casa ontem. Rita afirma que não consegue perceber atitude de Ruben na Gala, revela qual o momento em que se apercebeu que estava apaixonada por Marcelo e o que a mãe deste lhe disse no estúdio.

Diana Lopes, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam a última Gala do «Secret Story 8».

Vera de Melo, Psicóloga, Vítor Marques, Inspetor chefe da PJ, e Sofia Matos, Advogada, comentam os temas que marcaram a atualidade desta segunda-feira, 9 de dezembro.