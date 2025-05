Dois às 10 - Após expulsão, Sara revela quem é o mais falso, o mais fofoqueiro e o provável vencedor do «Big Brother»

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim para analisar os momentos mais marcantes da última gala do «Big Brother». Os comentadores expressam opiniões fortes sobre a postura de vários concorrentes, incluindo críticas dirigidas a Solange, Bruno Savate e à crescente tensão entre Luís e Nuno, que protagonizaram uma discussão acalorada. Também se debate o futuro da relação entre Lisa e Nuno, marcada por constantes desentendimentos.O painel comenta ainda o pedido de namoro de Diogo a Carolina, um momento especial na casa, e a polémica gerada por uma revelação inesperada de Savate.

Sara Silva, a concorrente expulsa do «Big Brother», comenta as polémicas em que se viu envolvida, aponta os concorrentes mais falsos e fofoqueiros e revela quem acredita que vencerá esta edição.

Fora da casa, histórias comoventes dão o mote para conversas emocionantes. Paula partilha a dor da perda do pai e os desafios de cuidar dele até ao fim, num testemunho de amor e resiliência.

Soraia Silva e a avó Elisabete Cabrita emocionam com a sua história de vida e união familiar à volta da cozinha. Fernanda e Carminho mostram que a moda pode unir gerações e inspirar milhares nas redes sociais. Já Maria José, conhecida como «Vó Zequinha», partilha como a neta a ajudou a tornar-se um fenómeno no TikTok, provando que nunca é tarde para abraçar o digital com humor e autenticidade.

Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta segunda-feira, 19 de maio.