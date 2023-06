Dois às 10 - Após perder um filho com 3 anos, Alice teve um segundo filho com a mesma doença

Hoje às 10:05

No Dois às 10, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz recebem Liliana Oliveira e Coração Minhoto, Tia Cátia e Nuno Queiroz Ribeiro e ainda a taróloga Joana Dias para uma animada primeira parte. Na segunda parte conhecemos a história de Arselino Inácio, que esteve às portas da morte e ainda de Alice, que teve um segundo filho com a mesma doença que o primeiro, que faleceu com apenas três anos. Na terceira parte, os comentadores da «Autalidade» analisam os mais recentes crimes.