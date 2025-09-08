Dois às 10 - Após quase desistir da música, Bruna viu no Big Brother uma segunda oportunidade

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», recebemos Bruna, a mais recente expulsa do Big Brother Verão, para a sua primeira entrevista em televisão após deixar a casa. A ex-concorrente fala da experiência intensa, das amizades e dos momentos que mais a marcaram no programa.

A manhã faz-se também de cultura: os célebres Monólogos da Vagina estão de volta ao palco com novas protagonistas (Maria Sampaio, Marta Melro e Olívia Ortiz) e Cláudio Ramos quis perceber o segredo do sucesso desta peça que continua a encher salas ano após ano.