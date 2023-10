Dois às 10 – Após ser expulsa do «Big Brother», Soraia fala das polémicas

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com os comentários de Merche Romero, Zé Lopes e Cinha Jardim. Recebemos Soraia, depois da sua expulsão da casa do Big Brother, para a sua primeira entrevista onde faz balanço da sua prestação. Ficamos também a conhecer a história de Sónia que viu o seu bebé de 5 meses morrer com uma paragem cardíaca e agora vive um pesadelo com a segunda filha, que tem graves problemas de saúde mental sem um diagnostico. Na última parte do programa, os comentadores da «Atualidade» avaliam os mais recentes crimes.