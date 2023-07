Dois às 10 - Após ser rejeitada pelo pai do filho, Vera criou um grupo de apoio a mães sozinhas

Hoje às 10:15

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, conhecemos Raquel Sousa, nutricionista, que nos prepara uns nuggets de frango saudáveis e ainda uns croquetes de atum e batata doce. Nas Conversas de Café, Zé Lopes e Merche Romero comentam o temas mais atuais. Terminamos a primeira parte com uma curta conversa com Mimicat, que apresenta ao vivo o seu mais recente tema «Vais ter Saudades». Na segunda parte, conhecemos a história de Vera Afonso, que decidiu criar um grupo de apoio a mães e pais que criam os seus filhos sozinhos após o pai do seu filho o ter rejeitado. Terminamos a segunda parte com a grande transformação de Mafalda Rios com ajuda do Dr. João Espírito Santo. Na terceira para, os nosso comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».