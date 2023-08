Dois às 10 - Após sofrer um acidente, André teve de aprender a viver novamente

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com a consultora de decoração, Vanda Boavida, que fala dos mitos e realidades sobre o que devemos ou não ter nos quartos dos bebés. Temos ainda Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cinha Jardim nas «Conversas de café». Na segunda parte, João Espírito Santo ajuda Silvana a recuperar o sorriso após mais de 10 anos de dores nos dentes e muita dor. Conhecemos também a história de André Correia, que sofreu um acidente grave a após acordar do coma teve de reaprender a viver. Na terceira e última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.