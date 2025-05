Dois às 10 - Após verem imagens da casa destruída pelo fogo, pai e filha abandonam o estúdio em lágrimas

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Xana Carvalho, que celebra 25 anos de carreira e anima a manhã com o seu novo tema, acabando por recordar a sua passagem pelo reality show «Dilema».

O «Big Brother» volta a estar em destaque com as análises à participação de Carina, Érica e Igor. A amizade de Carina com Inês, já expulsa, e a sua adaptação ao jogo são debatidas com o seu amigo Leandro Mendes. A postura de Igor levanta questões sobre integração e sentimentos, num momento emotivo com a sua mãe, Dina, que fala sobre a perda do filho mais velho e como o programa está a ajudá-la a lidar com o luto. Já a mãe de Érica revela o papel fundamental que teve na inscrição da filha e comenta a relação com Luís, num momento marcado por polémicas e acusações dentro da casa.

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho revelam que vão ser pais, numa conversa emotiva sobre o futuro, os nomes possíveis para o bebé e a ligação com Ruy de Carvalho, avô de Henrique. As teorias sobre o sexo do bebé e o palpite de Manuel Luís Goucha também dão que falar.

Diogo Amaral comenta os desafios enfrentados pelos concorrentes no programa «Star Park» e os impactos nas relações, incluindo no noivado de Rodrigo Paganelli e Beatriz Silva.

Rui Pinheiro apresenta o «Desafio Projeto Verão 2025», que promete transformar o corpo e a vida dos participantes em apenas três meses. Com métodos acessíveis, resultados surpreendentes e um prémio de 3 mil euros, o projeto mostra que é possível mudar com pouco.

Maria Inês partilha a tocante história da sua irmã, vítima de cancro da mama aos 29 anos. Denuncia a negligência médica que atrasou o diagnóstico e faz um apelo à consciencialização para a doença em mulheres jovens, lembrando a coragem e o sorriso da irmã até ao fim.

Por fim, conhecemos o drama de uma família que viu o seu lar ser destruído por um incêndio. Solange e André Grilo, com as duas filhas, ficaram desalojados após o fogo devastar a casa que construíram ao longo de cinco anos. Visivelmente abalados, pai e filhas abandonam o estúdio ao verem as imagens. Cristina Ferreira conforta a filha do casal num momento comovente.