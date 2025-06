Dois às 10 - Apresentadores anunciam morte de convidado

Hoje às 09:50

A história de Paulo e Sandra Pereira emocionou o país quando, em fevereiro deste ano, ambos estiveram no programa «Dois às 10» para partilhar o sofrimento vivido nos últimos dois anos. Agora, Sandra regressou ao estúdio com o filho Rafael, depois de perder o marido no passado dia 10 de junho. Um testemunho marcado pela dor, mas também por um momento de despedida profundamente comovente.

A notícia foi dada do programa, onde também foram comentadas as últimas notícias dos famosos e onde se conversou com 'coach' de desenvolvimento pessoal.

Houve tempo ainda para comentar a Atualidade Criminal.