Dois às 10 – Apresentadores emocionam-se com história de Alcina e da sua filha

Hoje às 10:10

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com as sugestões de Joka Kasquinha de vestidos para deslumbrar no festas e cerimónias. Os comentadores das «Conversas de Café» fala das novidades mais recentes dos famosos portugueses e internacionais. Na segunda parte, conhecemos a história de Ana Moreira que vive há dois meses impedida de sair de casa, e de Alcina Correia que perdeu a filha, com 28 anos, para um acidente de viação. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes.