Dois às 10 - Ariana está em risco de perder a casa onde vive com os 4 filhos

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos o dia com uma receita de Ana Guiomar e as conversas de café. Na segunda parte ficamos a conhecer a história de Ariana que está em vias de ter de viver na rua com os 4 filhos, sendo que dois têm graves problemas de saúde. Conhecemos também Catarina Oliveira e João que explicam a condição de saúde do filho mais novo, que tem uma doença neurológica. Na terceira parte, temos habitual crónica «Atualidade» onde analisamos os mais recentes crimes.