Dois às 10 - Ariana luta diarimente pela vida do filho e está em risco de perder a casa

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos, começamos a manhã com a história de vida de Cidália e Humberto que mudaram completamente as suas vidas em prol da saúde do filho. Beatriz Rosário canta «Maria» em tributo à mulher portuguesa e ficamos a conhecer a história de Miguel Conim que mudou de vida aos 40. Na segunda parte, Maria Alice Lopes conta-nos o que a levou abandonar a vida de freira para conduzir veículos pesados. Conhecemos também o drama vivido por Ariana Vieira que tem um filho a lutar pela vida e vai ficar sem casa onde viver. Na terceira e última parte, os comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».