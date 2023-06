Dois às 10 – Arlindo viveu 15 anos sem diagnóstico para a doença lhe podia ter tirado a vida

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendoça, começamos a manhã com música dos «Tradição D’Ouro» e vários convidados apresentam obras de arte. Na segunda parte, ficamos a conhecer a história de Arlindo Felício que demorou 15 anos a descobrir a doença que lhe estava a roubar qualidade de vida. Filipa Santos fala do cancro que enfrentou e como as amigas a ajudaram a ultrapassar esta fase. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.