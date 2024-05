Dois às 10 - Arthur Almeida esclarece o que sente por Renata

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», o ex-concorrente do «Big Brother 2024» Arthur Almeida expulso na última Gala afirma que a concorrente Catarina Miranda parecia a sua avó, e assegura que ela não mexeu com ele. Arthur afirma que não se arrepende do beijo trocado com a concorrente Renata. Arthur Almeida revela que foi difícil lidar com a concorrente Margarida. Conhecemos a história de Mónica Pereira. Mónica nasceu com uma Cardiopatia Congénita e, aos 22 anos, foi diagnosticada com Hipertensão Pulmonar. Apesar das limitações, Mónica sempre procurou fazer uma vida normal , estudou, trabalhou e casou com Domingos. Mónica sempre quis ser mãe, mas devido à doença não podia ter filhos biológicos. Mónica fala sobre a incapacidade de ser mãe devido à doença e como contornou esse obstáculo, com o marido Domingos, adotando uma bebé.

Na «Atualidade», os nossos comentadores da atualidade analisam novos dados sobre agressões de José Castelo Branco a Betty. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma educadora agredida violentamente por pais de aluno.