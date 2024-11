Dois às 10 - Às portas da morte, Mafalda recebeu a extrema-unção no dia de natal e deu-se um milagre

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Mafalda Cancela de Abreuque partilha com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira o seu relato impressionante depois de ter estado às portas da morte, chegando até a receber a extrema-unção mas sobreviveu e encara agora as coisas de forma diferente.

De Beja chega-nos um bolo que anda na moda: Red Velvet. E é tão bom, tão bom que até o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já o provou e gostou! Quem o fez? Uma motorista de um centro de dia, a Alice Pereira. Já do Seixal, Setúbal recebemos uma tarte de amêndoa de comer e chorar por mais. Dizem que é a melhor do mundo e é feita pela consultora imobiliária, Cristina Santos.

Voltamos a receber o Dr. Miguel Almeida que, nos traz o caso de Isabel, uma mulher que começou a perder os dentes com apenas 12 anos e desde então sonha poder sorrir sem vergonha.

Suzana Garcia, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade com especial foco nos desenvolvimento do caso de José Castelo-Branco.