Dois às 10 - As previsões dos signos para o mês de abril

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias faz as previsões dos 12 signos para o mês de abril. Cristina Ferreira revela que trata por «tu» Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, porque são amigos e é uma das pessoas de quem mais gosta na vida. Carlos Moedas recorda histórias de amor dos pais. Carlos Moedas recorda que o pai sofreu de alcoolismo e fala disso abertamente de forma a passar uma mensagem e esperança. Conta como conseguiu estudar em Harvard sem ter o dinheiro que era necessário. Cristina Ferreira tece rasgados elogios a Carlos Moedas e afirma que o Presidente da Câmara de Lisboa é uma pessoa a quem ela reconhece qualidade, honra e generosidade. Conhecemos a história de Nádia que conta que o dia que deveria ter sido o mais feliz da sua vida, se tornou num pesadelo. Após uma gravidez muito desejada, o parto não correu como planeado e Nádia ficou em coma. Quando acordou recebeu uma notícia que a deixou em choque. Nádia conta que foi submetida a duas induções de parto, mas que acabou por ser submetida a uma cesariana de urgência. Ficou em coma induzido e, quando acordou, ficou a saber que lhe tinham retirado o útero.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher espancada e golpeada pelo filho com chave de fendas, foi salva por vizinhos. Partilha entrevista com a vítima Fátima Ribas. Os nossos comentadores analisam caso de uma mulher esfaqueada, 17 vezes, por colega de trabalho. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de dois homens esfaqueados na rua. Os nossos comentadores analisam o caso.