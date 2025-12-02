No «Dois às 10», começámos a manhã com histórias “fora da caixa”: Joaquina, atleta de 85 anos; um jovem de 16 que dá explicações de matemática; e um casal que desafia todas as normas. Recebemos depois Catarina Martins, que anuncia a candidatura à Presidência da República após uma década a liderar o Bloco de Esquerda. O programa destacou ainda o testemunho comovente de Carla, mãe de Francisca, uma menina com Síndrome de Down e vários problemas de saúde. De três em três meses, viajam do Algarve ao Porto para terapias intensivas, enquanto as irmãs mais velhas ficam sozinhas a gerir a casa.
Dois às 10 - As razões que levaram Catarina Martins à Presidência da República
Hoje às 09:50