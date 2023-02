Dois às 10 – As rendas altas e burocracias deixaram Patrícia e a filha sem ajuda

18 jan, 10:07

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com Patrícia Silvia, ex-concorrente «Big Brother», e a sua irmã gémea que falam dos seus negócios. Recebemos também Cláudia Coelho que sofre de um problema pulmonar crónica, consequência de décadas a fumar dúzias de cigarros por dia. Na segunda parte, ouvimos a história de Patrícia Carvalho, que se viu forçada a regressa a casa dos pais, com a filha, e viverem todos num apartamento com um quarto. Ficamos também a conhecer Liliana que devido a um vírus no cérebro se tornou dependente dos cuidados da mãe. Na última parte, os comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».