Dois às 10 - As revelações pessoais dos terapeutas do «A Ex-perência»

1 fev, 10:07

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, recebemos a vencedora de um carro no programa «Vai ou Racha» e em seguida os terapeutas que ajudam os casais do «A Ex-perência» a tentar recuperar o amor. Na segunda parte, conhecemos a história de Patrícia Oliveira e Carla Ferreira que vivem sonho da maternidade e o pesadelo da luta contra a infertilidade. Mónica Casqueira fala do AVC que sofreu aos 35 anos e como este afetou a sua vida. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes, com especial atenção para a jovem Luana, alegadamente raptada.