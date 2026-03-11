Dois às 10 - Assume erro após sair do «Secret Story»

No «Dois às 10», ontem foi noite de mais um adeus na casa do Secret Story e o azar foi para a planta Diana Dora que não resistiu a esta votação express. Recebemos a ex-concorrente que revela o que correu mal e faz um balanço da experiência.
Abrimos o consultório de oftalmologia com o Dr. Fernando Trancoso Vaz para falar sobre das principais causas de perda de visão no mundo que muitas vezes evolui de forma silenciosa. Como prevenir e identificar os sinais.
Conhecemos a história de Filipa que com apenas 35 anos, viu os sonhos irem por água abaixo quando foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica. Em apenas um ano ficou quase sem andar, nos dias mais difíceis encontra a motivação na família e sobretudo nas duas filhas e apesar de tudo não desiste.