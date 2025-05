Dois às 10 - Através de telefonema, Jéssica Maria presta esclarecimentos em direto

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conduzem mais uma edição da rúbrica «Conversas de Café», com os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco a analisarem os temas quentes da atualidade.

Jéssica Maria esclarece em direto a polémica relacionada com o fim do namoro com Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, gerando reações acesas entre os comentadores e levando Cláudio Ramos a perder a paciência em direto.

Também a polémica em torno de José Castelo Branco, a presença de Dolores Aveiro na estreia de Cristianinho na Seleção Sub-15, a entrevista de Carolina Patrocínio sobre relações duradouras, e o eterno debate sobre Harry e Meghan, que volta a dividir opiniões, são alguns dos temas abordados pelos comentadores.

O programa acompanha ainda a luta de Tiago dos Santos, um pai separado que alega estar impedido de ver a filha bebé, e debate-se o tema da alienação parental com a intervenção da advogada Sofia Matos.

Bruna Lopes partilha o comovente testemunho sobre o bullying sofrido pelo filho autista e com PHDA, denunciando alegadas agressões por parte de um professor e apontando falhas graves na resposta da comunidade escolar.

Laura Figueiredo e a filha Beatriz surpreendem os apresentadores com um momento ternurento e falam sobre a chegada do novo bebé. Francisco Macau dá dicas para combater a flacidez e a celulite na menopausa com recurso à musculação.

