Dois às 10 - Augusto Canário revela como a fé o move

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», em mês de santos populares damos início ao programa em celebração. Conhecemos José que faz leilões há mais de 40 anos em festas populares e conta alguns factos surpreendentes. Deolinda Santos é cozinheira e prepara uma receita muito apreciada, nas festas populares, de caldo de grão. Conhecemos Cristina e Tiago Castro, o casal conta que gostam de decorar as varandas de casa para as festas populares. Conhecemos Elisabete Ferreira, mais conhecida na Graça como a avó Beta. Elisabete está na Vila Berta há 58 anos e é um fenómeno nas redes sociais depois da «neta» Maria partilhar o vídeo da avó, na janela de casa, na festa de Santos na Vila Berta. Elisabete relembra momentos com o neto João e deixa uma mensagem ao neto e a Maria. Em Monforte da Beira, uma freguesia de Castelo Branco, cumpre-se anualmente a festa de São João Batista e nós fomos acompanhar os festejos que aconteceram no domingo.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano revela pormenores sobre o caso de uma discussão, em lar, que levou à morte de um idoso. Discussão por causa de um cadeirão de massagens levou um homem a matar o colega idoso. O repórter Pedro Ramos Bichardo revela pormenores sobre o caso de um assalto, em Alvalade. Uma jovem foi violada em assalto a centro de estética. A repórter Mariana Rebelo Silva faz o ponto da situação de aluno violento que leva pais assustados a fechar escola. A mãe do aluno agressivo, que frequentava o 2º ano é chamada á escola e ataca a professora.