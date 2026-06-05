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Dois às 10 - Aurora, ex-concorrente do Big Brother, fala da gravidez

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Aurora, ex-concorrente do Big Brother, fala da gravidez - TVI
No Dois às 10, Aurora, ex-concorrente do Big Brother 2021, regressou ao programa para preparar um bolo de cenoura e partilhar novidades da sua vida. A manhã contou ainda com a atuação de Ágata, que apresentou um novo tema romântico. O especialista conhecido como “Dr. Love” esclareceu dúvidas sobre relacionamentos e falou sobre histórias de amor com grandes diferenças de idade. O programa destacou também o romance entre um professor e uma antiga aluna, bem como a vida a dois de Inês Meneses e Tozé Brito. Houve espaço para a emocionante história de Leonor, que luta pela vida aos 16 anos. A emissão terminou com o testemunho inspirador de António, que recuperou autonomia depois de ficar tetraplégico, graças à ajuda de muitos portugueses.
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