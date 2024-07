Dois às 10 - Avó de Catarina comenta a postura da neta no reality show «Dilema»

Hoje às 09:55

Começamos pelo segmento «Conversas de café», recebemos os comentadores Cinha Jardim, Merche Romero e Gonçalo Quinaz, que falam sobre as novidades na vida dos famosos. Patrícia Rebelo cozinha bolonhesa de soja, uma receita vegana fácil e deliciosa. Rosário Miranda, avó de Catarina Miranda, fala sobre a postura da neta no novo reality show «Dilema». Ouvimos o testemunho de Maria Inês sobre a doença grave com a qual foi diagnosticada, após os médicos acreditarem que as dores eram apenas psicológicas. Na última parte do programa, falamos sobre a atualidade do crime.