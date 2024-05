Dois às 10 - Avó de Catarina Miranda mete tudo em «pratos limpos»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Rosário, avó da concorrente do «Big Brother» Catarina Miranda, a nossa convidada afirma que gosta muito de Cristina Ferreira e pede desculpas pela sua reação na última Gala do «Big Brother». Rosário «tira satisfações» com Cláudio Ramos que esclarece todas as questões. Recebemos Isabel Morais e Alzira Lopes, mãe e avó, da concorrente do «Big Brother» Inês para comentarem a «Curva da Vida» da concorrente. o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma menina, de nove anos, esfaqueada pelo irmão, de 19 anos. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de um homem aplaudido pela população ao chegar ao tribunal por ter matado o irmão a tiro de caçadeira, caso de piloto absolvido por matar duas pessoas na praia, em aterragem de emergência na Caparica e ainda o caso de homem que fingiu estar doente para tentar matar a ex-namorada à facada.