Dois às 10 - Avó e Joana Sobral fazem o arroz-doce que causou polémica no Big Brother

Hoje às 09:55

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, começamos a manhã com a receita de arroz-doce da avó de Joana Sobral, 4º classificada do «Big Brother». A ex-concorrente fala sobre o regresso à realidade depois de 4 meses fechada na casa mais vigiada do país e da sua «guerra» com Márcia Soares. Maria e Miguel Sepúlveda descrevem as partes boas e difíceis de ser uma família de acolhimento e Tânia Ferreira recorda os eventos da noite do dia 18 novembro, em que um incêndio destruiu a casa toda, e tudo o que tinham. Na terceira parte, abordamos os mais recentes crimes que marcam a «Atualidade».