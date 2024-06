Dois às 10 - Bárbara Parada esclarece rumores de relacionamento com Francisco Monteiro

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem a ex-concorrente do Big Brother, Bárbara Parada que esclarece os rumores de um possível relacionamento amoroso com Francisco Monteiro. Nas «Conversas de Café», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero falam sobre os mais recentes acontecimentos no mundo dos famosos: desde Cristiano Ronaldo e Pinto da Costa a Mafalda de Castro, nenhum tema do momento fica de fora. Os apresentadores recebem ainda Joana Cravo que revela que a filha foi diagnosticada com cancro no dia seguinte ao fim dos tratamentos da mãe. A mãe de Joana foi diagnosticada com um cancro do canal anal e, quando terminou os tratamentos, a filha de Joana foi diagnosticada com um Rabdomiossarcoma.